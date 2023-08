Il papà di Gian Maria Sainato è morto annegato

Lutto per Gian Maria Sainato. Il papà dell'influencer è morto annegato stamattina mentre faceva il bagno nel mare di Sapri, in provincia di Salerno, dove era residente. L'uomo, 62 anni, si era tuffato in acqua nonostante le condizioni avverse, ma non è ancora chiaro se a essergli fatale sia stato un malore.

A dare l'allarme un bagnante subito dopo aver notato il corpo di Andrea Sainato - barbiere molto conosciuto in città - in balìa delle onde. I soccorsi sono stati immediati e il corpo è stato recuperato in pochi minuti, ma il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, l'uomo era già morto in mare.

Nessuna dichiarazione, almeno per il momento, è arrivata da Gian Maria Sainato. L'influencer, noto per aver partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, sta vivendo questo drammatico lutto in famiglia e lontano dai social.