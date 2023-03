Giancarlo Fisichella presenta in tv la figlia Carlotta: il video

Nel video in alto, Giancarlo Fisichella insieme alla figlia Carlotta

È un Giancarlo Fisichella inedito quello che si racconta a Verissimo. È Giancarlo in versione papà. Con lui in studio anche la figlia Carlotta, per la prima volta ospite in televisione. Una "accoppiata" che è occasione per il campione di Formula 1 di confidare come vive la paternità ma anche che figlio è stato lui stesso. Fu proprio il papà infatti a trasmettere allo sportivo la passione per i motori che l'avrebbe portato a vincere i campionati mondiali: la morte dell'uomo, arrivata per cancro, è stato uno dei momenti più difficili. Oggi quello stesso amore lui lo riserva ai tre figli nati dalla relazione con Luna Castellani, con cui va avanti da trent'anni.