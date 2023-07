Giancarlo Magalli senza filtri: "La tv di Barbara d'Urso è monumento al trash"

Giancarlo Magalli non si risparmia nell'ultima intervista rilasciata a Il Messaggero. Completamente guarito dal linfoma che lo ha tenuto lontano dalle scene per un anno, ora il conduttore 76enne è pronto a tornare a indossare la tonaca del vescovo di Spoleto sul set di Don Matteo 14, la serie di Rai1 con Raoul Bova al posto di Terence Hill.

Al momento per lui non sono previsti impegni televisivi, né in Rai né in Mediaset, ma un commento sulla tv attuale e sui suoi protagonisti Magalli lo ha rilasciato con tutta la schiettezza che lo contraddistingue, a partire da Barbara d'Urso rimasta fuori dai palinsensti Mediaset dopo anni di lavoro incessante. "Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità" la considerazione di Magalli: "Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta. E poi mi ha tolto il saluto perché nel 2003 non la invitai nella giuria del programma La grande occasione, dedicato agli imprenditori. Che c'entrava?".

Fuori dai prossimi palinsesti televisivi ci è rimasto anche lui: "C’è anche da dire che non voglio far carriera: un impegno di due ore, tutti i giorni, per nove mesi, non lo reggerei più. Per questo due anni fa ho lasciato I fatti vostri" ha detto a tal proposito Magalli: "Faccio l’opinionista, l’ospite, mi diverto su Tv8 con la Gialappa’s... Loro, se mi vogliono, andrò a trovarli più spesso".

Il caso Adriana Volpe e le parole su Pino Insegno

Nel corso dell'intervista è stato affrontato anche il caso Adriana Volpe, ex collega de I Fatti Vostri verso la quale Magalli è stato condannato a versare circa 40mila euro per diffamazione aggravata. "Sono in pensione da quando ho 60 anni. Non è d’oro, ma almeno la Rai ha sempre versato i contributi. Certo, ora dovrò pagare la Volpe..." ha confidato il conduttore che non ha ancora saldato quanto deve: "Faremo una transazione modesta. Che comunque non mi consola: 7 anni di beghe legali e 8 di lavoro con lei sono 15 anni di vita che nessuno mi restituirà (ride)...".

Quanto all'attuale governo e alla nuova, Magalli ha affermato di sentirsi rappresentato: "Di sicuro più degli altri, anche perché - e non vorrei sembrare un emulo di Pino Insegno - io sono amico di Giorgia Meloni da anni. Quando ci presentarono, in una libreria, mi mostrò un filmato del suo ufficio di ministro della Gioventù con una mia foto appesa al muro. Poi mi invitò ad Atreju, ma non mi ha mai chiesto di presentare comizi". Un commento, poi, su Pino Insegno che condurrà due programmi nella prossima stagione Rai: "Pino è un amico, lo stimo e gli voglio bene. Però entrare in azienda con la bandiera “Sono amico di Giorgia” lo esporrà a tanti attacchi. E poi lui è divisivo: è anche laziale...", ha aggiunto.