Giancarlo Magalli fuori dalla Rai: la frecciatina pungente arriva via social

Nessun programma condotto da Giancarlo Magalli compare nei palinsesti Rai per la prossima stagione. Tra ritorni, conferme e new entry alla guida dei prossimi format, l'assenza del nome del conduttore 74enne, per decenni volto di trasmissioni popolari della tv pubblica (I Fatti Vostri su Rai2, solo per citarne una) è stata notata, anche perché prosegue da quando il suo quiz Una parola di troppo è stato interrotto a dicembre 2021 e mai più inserito nel calendario come pure si ipotizzava.

Il commento sulla decisione di estrometterlo dai prossimi progetti, Magalli lo ha affidato alla didascalia di un post Facebook, a corredo dell'articolo "Giancarlo Magalli ‘dimenticato’ dalla Rai" del sito Tv Blog: "La riconoscenza della Rai è leggendaria" ha scritto il conduttore affiancando la riflessione ad un sorriso che ha messo in luce un'amara ironia.

Gli utlimi programmi di Giancarlo Magalli

Come si diceva, l'ultimo programma di Giancarlo Magalli è stato il quiz Una parola di troppo in onda su Rai2. Poi per il conduttore non è più stato previsto alcun programma tutto suo, ma solo qualche partecipazione: quella al talent show di Rai1 Il Cantante Mascherato dov'è apparso insieme alla figlia Michela sotto il costume della lumaca e quello nella 13esima edizione di Don Matteo, dove ha assunto il ruolo del Vescovo. Ora non resta che attendere e vedere se il futuro gli riserverà nuovi progetti.