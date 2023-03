Giancarlo Magalli e il retroscena sul GF Vip: la trattativa riservata e quel riferimento ad Adriana Volpe

Giancarlo Magalli ha parlato per la prima volta dei problemi di salute che a lungo lo hanno tenuto lontano dalla scena pubblica. Lo ha fatto a Verissimo, in un'intervista a Silvia Toffanin che ha ripercorso tutte le tappe della malattia, dalla scoperta del tumore al percorso verso la guarigione. E sempre nel salotto di Canale 5 il conduttore, per decenni volto della Rai, ha parlato del suo desiderio di tornare a lavorare dopo questa lunga pausa.

Alla sua esperienza personale e professionale il settimanale Chi ha dedicato ampio spazio nel numero in edicola questa settimana: "I palinsesti televisivi sono pieni. Non c'è nemmeno un buco per me, bisognerebbe trovare il programma giusto. Hanno piazzato tutti, forse c'erano liste d'attesa lunghissime" ha confidato Magalli che in tutta la sua carriera non si era mai trovato in questa situazione. Nei suoi desideri quello di condurre un talk stile David Letterman Show, oppure di fare il giudice in un programma come Tu sì que vales a Mediaset, dal momento che dalla Rai non arrivano proposte. "Milly Carlucci mi ha voluto a Il Cantante Mascherato e basta (...) Quando fa le giurie si dimentica di me", ha osservato.

La trattativa per il Grande Fratello Vip

Giancarlo Magalli ha rivelato di essere stato contattato per il Grande Fratello Vip come concorrente e di aver detto no anche a grosse somme di denaro. Il ruolo di opinionista, tuttavia, non gli spiacerebbe affatto e pare anche che l'obiettivo stava per essere raggiunto quando la sua ex collega Adriana Volpe, con cui ha avuto trascorsi burrascosi noti alle cronache, andò via dal programma. Poi però la situazione cambiò del tutto. "Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe... Com'è finita? Al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà... Se Signorini mi chiamasse gli risponderei di sì sicuramente".

Oggi i rapporti con la Rai come azienda non sono più quelli di una volta, ma molti colleghi gli hanno manifestato la loro vicinanza. Con Marcello Cirillo, per esempio, con cui in passato ci furono degli screzi, oggi i rapporti si sono chiariti, e anche con Michele Guardì, regista de I Fatti Vostri, è tornato il sereno: "Mi aspettavo qualche telefonata in più in questo anno e mezzo, ma ci siamo visti e siamo andati a pranzo insieme qualche giorno fa", ha raccontato.