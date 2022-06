Problemi di salute per Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli dopo la sua partecipazione, con la figlia, al Cantante Mascherato è stato assente dagli schermi tv. Al settimanale Nuovo Tv, il conduttore ha spiegato i motivi: il 74enne non è stato bene ed è stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni a causa di un'infezione.

Magalli ha preferito non dare ulteriori informazioni, anche perché il problema adesso sembrerebbe risolto e lui sta molto meglio. Tornato a casa si è subito messo all'opera e avrebbe scritto ben tre quiz che ha proposto alla Rai e adesso starebbe aspettando una risposta.

Per il momento passerà la vacanze a New York con le figlie Manuela e Michela, un modo per trascorrere più tempo con le due nate da due relazioni diverse.