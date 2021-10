Giancarlo Magalli rompe il silenzio: la verità sul selfie con Sonia Bruganelli

“È stata una provocazione e lo sapevamo!”: così Giancarlo Magalli, ospite domenica 3 ottobre a Verissimo, commenta il selfie che Sonia Bruganelli ha postato provocando il disappunto di Adriana Volpe. “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare” ha detto il conduttore, amico dell’opinionista del GF Vip artefice della discussa pubblicazione social.

A Silvia Toffanin che chiede se ci fosse una dietrologia per far indispettire Adriana Volpe, Magalli non ha dubbi: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”. Infine: “Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun’altro no” ha concluso Magalli che con Adriana Volpe ha in sospeso un’antica questione risalente alla loro esperienza di colleghi nel programma I Fatti Vostri, terminata con una ormai celebre lite mai finita.

Nuovo round tra Volpe e Bruganelli

Proseguono da giorni le frecciate fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dopo che quest'ultima ha pubblicato sui social una foto con Giancarlo Magalli. Una "leggerezza", così l'ha definita la moglie di Paolo Bonolis, che ha fatto esplodere definitivamente un bomba innescata già da prima dell'inizio del reality di Canale 5. A Casa Chi, però, Volpe ha espresso ancora le sue perplessità: "Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un'altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata".