Giancarlo Magalli in tv dopo il tumore: il racconto a Francesca Fialdini

Giancarlo Magalli è tornato in Rai, ospite della puntata di Da noi…a ruota libera in onda domenica 16 aprile 2023. Di recente la sua lunga carriera ha subito uno stop per affrontare tutte le cure necessarie dovute a un tumore che, tuttavia, adesso può dirsi passato. "La guarigione oramai è andata, è fatta! La diamo per certa. C’è voluto un po’ ma siamo qui" ha raccontato a Francesca Fialdini nel corso dell'intervista che gli ha dato modo di accennare al suo desiderio di tornare a lavorare in televisione: "E quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo ‘Lazzaro’, vediamo", ha infatti scherzato sul finale del suo intervento, applauditissimo dal pubblico presente in studio.

(Di seguito l'intervento di Magalli a Da Noi.. A Ruota Libera)

Magalli e i rapporti con la Rai

Nei mesi scorsi Magalli ha parlato spesso del suo lavoro, dell'assenza dovuta alla malattia, del desiderio di tornare protagonista della tv. "La normalità perfetta tuttavia la riconquisterò quando ricomincerò a lavorare", ha ammesso tempo fa con una certa amarezza: "I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte. Mi è dispiaciuto trovarmi senza una trasmissione e vedere che tutto quello che facevo sia stato dato ad altri. Il direttore Coletta (Rai1, ndr) mi ha promesso il suo interessamento, mi auguro che si trasformi in qualcosa di concreto. È stato sempre molto gentile e affettuoso con me". Proprio per le sue condizioni di salute che richiedono attenzione, Magalli si augura di ripartire con un programma televisivo interessante sì, ma non quotidiano: "Ho solo la voglia di tornare a lavorare. Certamente non parliamo di un impegno quotidiano, non ce la farei fisicamente, né mi andrebbe. Gradirei una cosa carina, divertente, non faticosissima che mi consentisse di ripartire".

Oggi i rapporti con la Rai come azienda non sono più quelli di una volta, ma molti colleghi gli hanno manifestato la loro vicinanza. Con Marcello Cirillo, per esempio, con cui in passato ci furono degli screzi, oggi i rapporti si sono chiariti, e anche con Michele Guardì, regista de I Fatti Vostri, è tornato il sereno: "Mi aspettavo qualche telefonata in più in questo anno e mezzo, ma ci siamo visti e siamo andati a pranzo insieme qualche giorno fa", ha raccontato.