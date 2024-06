Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani si sono lasciati. A riferire l'indiscrezione è Dagospia, secondo cui la causa della fine del matrimonio sarebbe stata la vicenda della casa di Montecarlo costata la condanna a entrambi. "Negli ultimi mesi, agli inviti degli amici più cari, a partire dalle cene in casa dell'avvocato Giuseppe Consolo, Gianfranco Fini si è presentato immancabilmente solo, il volto sempre più solcato da rughe e dal dolore di aver gettato via una grande carriera politica per amore di Elisabetta Tulliani. Un matrimonio che più duramente di così non poteva pagare, tra processi e condanne" si legge sul sito che riprende quanto riferito lo scorso marzo dal Messaggero: "Chi era amico della coppia dice: “Si sono lasciati da un bel po’”. Ma non c'è nulla di ufficiale sulla separazione o eventuale separazione tra Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani. Mai un comunicato ufficiale e mai neppure un gossip".

Il caso dell'appartamento a Montecarlo

Gianfranco Fini ha sposato Elisabetta Tulliani in seconde nozze. Dalla relazione sono nate le figlie Carolina nel 2007 e Martina due anni dopo. Nel 2010 scoppia il caso che apre la vicenda giudiziaria: al centro c'è un appartamento di 45 metri quadrati al civico 14 di boulevard Princesse Charlotte, a Montecarlo. La casa è stata lasciata in eredità dalla contessa Anna Maria Colleoni ad Alleanza Nazionale, il partito di cui Fini fu il leader fino allo scioglimento nel 2009. Secondo l'accusa venne acquistata nel 2008 dal fratello della compagna di Fini, Giancarlo Tulliani, attraverso società offshore riconducibili a Francesco Corallo, imprenditore delle slot machine, debitore allo Stato di circa 85 milioni di euro di tasse. L'acquisto, stando alla Procura di Roma, servì a ripulire in piccola parte quel capitale e furono la famiglia Tulliani e lo stesso Fini ad agevolare l'operazione.

Ad aprile Fini è stato condannato a 2 anni e 8 mesi con l'accusa di riciclaggio. Cinque anni invece alla compagna Elisabetta Tulliani, 6 per il fratello Giancarlo Tulliani e 5 anni per il padre Sergio Tulliani.