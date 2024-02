La straordinaria vista dalla villa di Gianluca Ginoble: la foto

Gianluca Ginoble al momento si trova al centro del gossip insieme al collega Piero Barone per un acceso botta e risposta che si sono scambiati in un'intervista. Il video è diventato virale e al momento nessuno dei tre ha rilasciato dichiarazioni in merito. La tensione in un gruppo può essere deleteria, ma i tre in più volte hanno smentito problemi tra di loro affermando però che è ovvio, non possono andare sempre d'accordo.

Dopo Sanremo i tre tenori si stanno rilassando come dimostra, ad esempio, una storia condivisa da Gianluca su Instagram. Nella foto si vede la straordinaria vista sulla costa teramana visibile dal salotto della sua villa. La grande sala ha una vetrata enorme dalla quale oltre a vedere il mare si può godere del verde del giardino. Al di qua del vetro un pianoforte a mezza coda, una poltrona di design, rivolta verso l'esterno dell'abitazione, con sotto un tappeto. Un vero e proprio sogno.

Gianluca Ginoble vive a Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, proprio lì dov'è cresciuto con la sua famiglia e infatti la sua casa si trova vicino a quella dei suoi genitori.