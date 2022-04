Gianluca Grignani ricorda Sanremo: "Il body shaming? Caz*i loro. Io sono un figo pazzesco"

Gianluca Grignani ha compiuto 50 anni lo scorso 7 aprile e al settimanale Chi ha rilasciato un'intervista che è un bilancio della sua vita privata e professionale. Cinque milioni i dischi venduti in tutto il mondo dal cantante nel corso di una carriera che ora si arricchisce di un nuovo singolo, A long Goodbye, e di un tour che partirà quest'estate, a qualche mese dall'ultima discussa esibizione televisiva al Festival di Sanremo 2022. In coppia con Irama, infatti, Grignani è salito sul palco dell'Ariston per poi scendere giù tra il pubblico e dare il via ad un vero e proprio show commentato in rete anche con toni forti.

"Sono entrato e sono stato semplicemente me stesso. Poi, finita la musica, finita l'esibizione, sono andato via di corsa, non ho salutato nessuno e ho spento il cellulare per una settimana" dice oggi Grignani rievocando l'episodio che sui social, in quei giorni, è stato tema di 60mila commenti tra estimatori ed haters che hanno preso a bersaglio il suo aspetto fisico. "Dopo il Festival sono rientrato a casa e ho ricominciato a fare musica. Hanno scritto che sembravo gonfio? Sono stato oggetto di body shaming? Ca**i loro. A me non frega nulla. Avevo preso del cortisone perché avevo un calo di voce tremendo. Però le dico una cosa: sono un figo pazzesco" afferma.

Riguardo ai decenni di carriera, Grignani sostiene che "il successo che spacca la faccia troppo presto, appena maggiorenne, è una bestia difficile da gestire. O lo sbrani, o vieni sbranato e finisci dentro la fabrica di plastica, come dice una mia canzone", sostiene, certo che adesso si senta davvero libero "capace di ascoltare e di imparare dagli altri (...) Io lo so, sono impegnativo perché esisto.Chi vuole stare con me deve saper rischiare: con me si vive, non si sta tanto per esserci".

"Ho preso calci, schiaffi e schifezze"

Gianluca Grignani è certo del suo talento che negli anni non è stato mai preso in considerazione come avrebbe meritato, anzi. "Ero un ca**o di ragazzino con un talento spaventoso", afferma: "In tutti questi anni ho preso calci, schiaffi, schifezze sul lavoro, richieste di compromessi ai quali non ho mai prestato la mia immagine o la mia anima". Poi la secca smentita sul presunto litigio con Irama raccontato dai media come uno scontro fisico dietro le quinte dell'Ariston dopo l'esibizione a Sanremo: "Dopo l'esibizione sono andato in hotel a mangiare una bistecca. I giornali hanno scritto che io e Irama abbiamo fatto a botte dietro le quinte.Questo perché c'è sempre Grignani di mezzo. A 50 anni non do più peso a queste cose. Mi sono rotto. Tutti oggi con i social network vivono le vite degli altri, eppure non sanno un ca**o delle vite degli altri. Io invece vivo. Punto".