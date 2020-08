Gianluca Grignani lasciato dalla moglie? Il cantante rompe il silenzio: "Situazione da gestire al meglio, sono padre"

"In merito a quanto venuto fuori dal web, sino ad oggi, non mi sono volontariamente esposto sui miei social per smentire quanto emerso sino ad ora anche perché comprenderete che sono immerso nel lavoro e, soprattutto, interessato a gestire al meglio la mia situazione personale perché sono un padre". Così Gianluca Grignani, 48 anni, commenta per la prima volta i rumors su una presunta rottura con la moglie Francesca Dell'Olio. Lo fa attraverso un post su Instagram, in cui aggiunge che ogni inesattezza sarà punita: "Ho demandato tutto ai miei avvocati che stanno procedendo a depositare le relative querele".

A far sapere che l'amore tra Grignani e moglie sarebbe arrivato al capolinea è stato un paio di settimane fa il (sempre informatissimo) sito Dagospia, che ha parlato di una crisi definitiva. A mettere un punto sarebbe stata lei mesi fa, tanto che i due vivrebbero separati ormai da tre mesi. Ad unirli resta l'amore per i figli Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona, da lui definiti "quattro splendidi diamanti" oltre alle due canzoni che il cantante ha dedicato a Francesca: Francy e Sei Unica.

Intanto Grignani lavora al nuovo disco, in uscita nei prossimi mesi e a cui saranno dedicati i concerti rinviati al prossimo anno per coronavirus.