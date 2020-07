"Gianluca Grignani lasciato dalla moglie Francesca dopo 17 anni"

Amore al capolinea per Gianluca Grignani e Francesca Dell'Olio. E' quanto fa sapere il (sempre informatissimo) sito Dagospia, che parla di una crisi irreversibile tra il cantante e la moglie, sposati da ormai 17 anni e genitori di quattro figli. A mettere un punto sarebbe stata lei mesi fa, tanto che i due vivrebbero separati ormai da tre mesi. Intanto lui lavora al nuovo disco, in uscita nei prossimi mesi e a cui saranno dedicati i concerti rinviati al prossimo anno per coronavirus.

Grignani lasciato dalla moglie

Ma come mai è finita una storia d'amore così solida? Al momento non è dato sapere, visto che i diretti interessati non hanno commentato pubblicamente la vicenda. A confermare l'indiscrezione, però, è il fatto stesso che non siano ancora arrivate smentite nonostante la notizia giri da giorni. Ignoti dunque i motivi che hanno portato la coppia alla separazione. Ad unirli resta l'amore per i figli Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona, da lui definiti "quattro splendidi diamanti" oltre alle due canzoni che il cantante ha dedicato all'ormai ex moglie: Francy e Sei Unica.

Gianluca Grignani oggi

Quanto al versante professionale, Grignani, artista 48enne e vero e proprio sex symbol, sta lavorando al prossimo disco. Intanto è attivissimo sui social, dove saltuariamente delizia i fan di esibizioni live. Dopo una carriera musicale avvicente, di recente è finito al centro dei pettegolezzi per via di alcune performance in cui ha tenuto un atteggiamento decisamente sopra le righe.