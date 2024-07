Gianluca Scamacca e Angela Nasti innamorati: la influencer, sorella di Chiara Nasti, beccata in vacanza con il calciatore

La cocente delusione della nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti eliminata agli ottavi da Euro 2024 ancora brucia per tutti gli italiani, a iniziare (si spera) da chi è sceso in campo con la maglia azzurra. Quale miglior modo di buttarsi alle spalle un evento così sconfortante, che buttarsi in una nuova storia d’amore?

Deve pensarla così Gianluca Scamacca che, nelle ultime ore, è stato avvistato mentre si gode le vacanze a Ibiza in compagnia di una bella ragazza, che è anche un volto noto di web e tv essendo una influencer piuttosto seguita.

Stiamo parlando di Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti, anche lei accasata con un calciatore azzurro, ovvero Mattia Zaccagni. Angela Nasti segue quindi passo passo le orme della sorella. Prima la partecipazione nel 2019 a Uomini e Donne, poi la “carriera” da influencer e ora una passione per un noto calciatore, e uomo di punta della nazionale di Spalletti.

A lanciare il succoso gossip che vedrebbe in Gianluca Scamacca e Angela Nasti una nuova coppia pressappoco vip dell’estate 2024 è stato il portale Very Inutil People che racconta anche che, insieme ai due, in vacanza con loro a Ibiza ci sarebbero anche Andrea Maestrelli, nipote dell’allenatore della Lazio del primo scudetto e ex gieffino e la di lui fidanzata Sveva.

Come spesso accade, il rumor ha scatenato fan e follower che hanno passato in rassegna anzi, ai raggi X le ultime foto postate dai due interessati sui propri profili Instagram. Né Scamacca né Nasti si sono pronunciati sul gossip che impazza, ma i fan più attenti o ossessionati hanno notato che, nelle ultime immagini postate nelle ultime ore separatamente dal calciatore e dalla influencer, c’erano oggetti e ambientazioni ricorrenti.

Poche ore dopo l’esplosione dei rumors, il gossip ha avuto conferma. La prima a sbilanciarsi è stata Deianira Marzano che, a chi glielo chiedeva ha risposto senza giri di parole: “Stanno insieme e sono una bellissima coppia”. Poco dopo sono spuntata due foto che sono state considerate la conferma definitiva, sui profili dei due: uno scatto di Scamacca con Maestrelli e uno di Angela Nasti con Sveva.