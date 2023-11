Gianluca Vacchi pubblica il video del battesimo della figlia: "Una cerimonia speciale". Poi la toccante dedica

Un momento di profonda gioia privata è stato condiviso da Gianluca Vacchi e dalla compagna Sharon Fonseca sui rispettivi profili social. "Il battesimo della nostra bellissima Blu J.", ha scritto l'imprenditore a corredo di un breve filmato che lo mostra entrare con la famiglia in una chiesa dove si è tenuto il rito per la piccola Blu Jerusalema, nata nel 2020. La coppia ha scelto una cerimonia intima dedicata alla madre dell'imprenditore Mariella Fantoni, scomparsa lo scorso febbraio: "È stata una cerimonia così speciale e intima che terremo per sempre nei nostri cuori. Un momento dedicato a nonna Mariella, che ci guardava dal cielo. Sappiamo che era uno dei suoi sogni più desiderati" si legge ancora.

La donna aveva 83 anni e da tempo soffriva di malattia: "Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione", aveva scritto l'imprenditore annunciando la morte della madre a cui era legatissimo. Di lei Vacchi aveva parlato in un'intervista a Domenica In: "Nel giro di poco più di un anno ha perso la mamma, il marito e ha avuto un cancro che l'ha costretta all'amputazione di una gamba" aveva raccontato a Mara Venier con grande commozione. La stessa che si percepisce nelle poche ma sentite parole scritte a corredo del video che ricorda una giornata tanto significativa.