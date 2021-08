Gianluca Vacchi cambia look: il video del 'colpo di testa' dedicato alla figlia Blu

Primo compleanno da papà per Gianluca Vacchi che, in occasione dei suoi 54 anni, ha voluto ribadire ancora una volta l’immenso amore per la figlia Blu Jerusalema a cui ha dedicato una pettinatura decisamente eccezionale.

Come nel suo stile, l’imprenditore ha condiviso con i suoi oltre 20 milioni di follower il video che documenta la trasformazione della sua capigliatura, riprendendo tutti gli step della seduta dal parrucchiere che ha realizzato la sua richiesta: il nome ‘Blu’ che campeggia a grandi lettere sulle sue tempie, rese ancora più bionde per evidenziare la dedica per la bambina nata lo scorso ottobre.

“Ti dedicherò ogni compleanno della mia vita. Te amo Blu Jerusalema”, ha scritto a margine del filmato, rivolgendo poi un pensiero alla sua amata fidanzata: “Ringrazio la mia regina Sharon ogni giorno per questo bellissimo regalo”.

La figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

Gianluca Vacchi e la modella venezuelana Sharon Fonseca sono diventati genitori lo scorso 27 ottobre. In seguito la coppia aveva raccontato la preoccupazione per la malformazione al palato della piccola. “Blu è nata con una palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati al fianco di nostra figlia, ma anche delle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, perché è una cosa che accade a 1 bambino su 700”, aveva detto Vacchi: “Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina che a tempo debito potrà procedere con l'intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale”. Fortunatamente l’operazione è andata per il meglio e oggi la piccola è in salute, per la gioia sconfinata di mamma e papà.