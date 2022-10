Gianluca Vacchi, l'ex depone in tribunale: "Attacchi d'ira verso i domestici"

Insulti e scatti di rabbia contro il personale di servizio se qualcuno di loro non andava a tempo nei suoi balletti social, richieste assurde, lavoro in nero. Lo scorso maggio una serie di pesanti accuse sono piovute addosso a Gianluca Vacchi. A muoverle alcuni ex collaboratori, tra cui la colf e suo marito che chiedono all'imprenditore 700 mila euro per straordinari mai pagati.

Vacchi si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, ma la testimonianza dell'ex fidanzata Giorgia Gabriele lo inchioderebbe. L'influencer, legata a Mister Enjoy dal 2014 al 2017, ha parlato in tribunale degli "attacchi d'ira" che si presentavano ogni volta che "le direttive non venivano attuate dal personale domestico". Come riporta Repubblica, Giorgia Gabriele ha parlato anche dell'ex governante e degli orari di lavoro: "Quando avevamo bisogno la contattavamo, anche a mezzanotte, se c'era bisogno, il suo era un lavoro dietro le quinte. Si occupava della gestione delle case e del personale domestico delle case del signor Vacchi, in particolare seguiva la formazione del personale, organizzava i loro turni e si assicurava che la casa fosse organizzata in modo tale da essere efficiente secondo le esigenze del signor Vacchi".

Sempre secondo la versione di Giorgia Gabriele, la colf gestiva il denaro di Vacchi: "Per le piccole spese, anche di personale occasionale, provvedeva al pagamento in contanti la ricorrente. Posso riferire che io avevo a disposizione una carta di credito e consegnavo poi gli scontrini, per le spese più grosse, alla signora, così come lei mi aveva chiesto di fare. Confermo che Vacchi chiedeva alla signora di andare a prelevare denaro al bancomat ma non saprei quantificare con quale frequenza. Vacchi preferiva avere sempre con sé del contante per ogni evenienza".