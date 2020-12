Gianluca Vacchi mostra la figlia per la prima volta: "Nata con una malformazione al palato"

A due mesi dalla nascita, Gianluca Vacchi presenta sui social la sua prima figlia, Blu Jerusalema, avuta dalla compagna, la modella venezuelana Sharon Fonseca. Finora l'influencer aveva vissuto in modo privato questa gioia, ma anche la preoccupazione per la bambina che - fa sapere - ha una malformazione al palato e dovrà sottoporsi a un intervento.

Su Instagram la foto ufficiale di famiglia, in copertina sul settimanale Hola!, e qualche scatto più intimo in casa. "Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema - scrive Vacchi - Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati al fianco di nostra figlia, ma anche delle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, perché è una cosa che accade a 1 bambino su 700. Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina che a tempo debito potrà procedere con l'intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale". Una situazione privilegiata la loro, come spiega Gianluca Vacchi, che ha deciso di parlarne proprio per sostenere le fondazioni che se ne occupano, fondamentali per le famiglie dei bambini: "Questa non è la situazione per molte famiglie, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere questa opportunità per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation Smile che si occupano di aiutare le famiglie in questa situazione".

Tra i commenti quello di mamma Sharon, che scrive: "Sono la mia vita". I tre insieme sono meravigliosi e il loro amore è senza dubbio la prima cura per la piccola Blu Jerusalema.

Sotto le foto pubblicate su Instagram da Gianluca Vacchi