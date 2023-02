Gianluca Vacchi distrutto dalla morte della madre: "Senso di grande devastazione"

Gianluca Vacchi è tornato sui social dopo giorni di silenzio seguiti alla morte dell'adorata mamma Mariella. La signora Fantoni Vacchi, 83 anni, era stata ricoverata in ospedale in seguito a un aggravamento delle sue condizioni di salute. Non appena saputo della delicata situazione, l'imprenditore bolognese, figlio del fondatore dell'Ima e influencer da 28 milioni di follower, è partito da Miami per tornare dalla madre giusto in tempo per darle un ultimo abbraccio. I funerali della donna si sono tenuti nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso (Bologna), in forma privata. E a lei Gianluca ha dedicato il suo ultimo post social: un video che mostra alcuni dei momenti più felici della sua mamma, destinataria dei pensieri commossi e pieni di tutta la sua gratitudine.

Gianluca Vacchi ricorda la madre Mariella

"Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato. Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione e il dolore per questa perdita supera decisamente la consapevolezza della naturalità degli eventi e del ciclo della vita" ha esordito Vacchi: "Tutto ciò è mitigato solo dalla consapevolezza che ora sia in pace, ricongiunta all’amato marito, mio padre, che per lungo tempo l’ha attesa a braccia aperte".

Poi le parole rivolte alla madre, di cui aveva parlato nel corso di un'intervista a Domenica In con immensa stima e affetto: "Nel giro di poco più di un anno ha perso la mamma, il marito e ha avuto un cancro che l'ha costretta all'amputazione di una gamba" aveva raccontato Vacchi a Mara Venier con grande commozione. La stessa che si riscontra nella sua riflessione che risuona come una lettera piena di significato. "Mamma, adorata mamma, che grande lezione ci hai dato in questi anni", si legge infatti nella didascalia: "Hai lottato come una leonessa: resistente, tenace e resiliente,hai sempre vinto senza mai farci mancare un sorriso. Hai dimostrato di essere infinitamente piu’ grande delle tremende avversità che ti hanno colpito. Da piccolo ti dicevo sempre che ti avrei sposato… Sì, ti amavo alla follia e sempre ti ho amato infinitamente".

"Oggi, con orgoglio, vado fiero di averti dato insieme a Sharon la tua amata Blu Jerusalema: prego possa prendere la tua forza e la tua immensa dimensione di Donna" ha aggiunto ancora riferendosi alla moglie e a sua figlia: "Mamma, ogni giorno sarai con noi più di prima e quando mia figlia, vedendo un tuo quadro o una tua foto, dirà "nonna" aprirà uno squarcio di felicità nel mio cuore: guardando il cielo, ti sorriderò e ti farò vedere quelli che tu definivi i “miei occhi” . Riposa in pace mio grande esempio: se oggi ho fatto qualcosa nella vita, lo devo in gran parte a quel che ho preso da te. Ti amo mamma, oggi più che mai", ha concluso.