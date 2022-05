I dipendenti difendono Vacchi poi deridono chi lo ha denunciato: "Non assumetela, mandatela alla Caritas"

Se Gianluca Vacchi ha deciso non rispondere riguardo alla accuse mosse da una sua ex dipendete, con tanto di audio pubblicati, a difenderlo ci ha pensato il suo attuale staff o meglio il GV life staff come si autodefinsce. Il gruppo si definisce "contrariato" per quello che ha letto perché non "c'è niente di vero in quello che avete scritto o vi hanno detto". Una versione che quindi va a contrapporsi con quanto raccontato e dalla collaboratrice domestica.

Le parole in difesa di Vacchi

"La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e un insulto o qualcuno che ci tira una tazzina. Siamo qui per lavorare ma anche per divertirci, nessuno ci obbliga a fare i TikTok o a infilarci una divisa", prosegue Laura, la portavoce. Sono otto in totale i dipendenti che ci hanno messo la faccia in un video di ben sei minuti.

"Come ogni datore di lavoro è normale che si arrabbi se non vengono fatte le cose come dice lui - spiegano ancora - Non sempre quello che si dice sui social media è la realtà, noi siamo incavolati per tutto quello che abbiamo letto e sentito"Il dottore paga gli straordinari e ha anche l’umiltà di chiedere scusa quando alza la voce, chiede “per favore posso avere una coca, per favore mi portate un asciugamani".

Poi il gruppo parla della 44enne che ha denunciato Vacchi: "Quello che è stato detto, è stato detto da una persona che purtroppo per lei non ha più l’onore di stare in mezzo a questo team". "Noi siamo qui in difesa del dottore, a sua insaputa. Non c’è nessuno che ci sta minacciando - aggiungono con una certa veemenza - noi siamo una grande famiglia che si vuole bene e il nostro datore di lavoro ci vuole bene, come ce ne vuole la signora e come ce ne vuole Blu. Loro (riferendosi al pubblico, ndr) sono abituati a sentire il dottore che dice la parola enjoy ma esiste anche la parola rispetto".

L'accusa alla dipendente che ha denunciato e il consiglio a chi critica

"Siamo indignati con la persona che ha detto certe calunnie, perché non è vero" dice una e un'altra dipendente aggiunge "Trovati un lavoro", ma ecco che la portavoce controbatte ridendo: "Anzi vi do io un consiglio non assumetela! Lasciate stare, mandatela alla Caritas". Il video poi termina con un invito: "Siamo stanchi che voi offendiate gratuitamente persone che ce l'hanno fatta, dove voi non ce l'avete fatta. Perché se voi reputate il dottore solo come una persona che fa lo stupido guardate il suo film".