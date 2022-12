Marino Bartoletti: "Gianluca Vialli? Spero che i prossimi giorni saranno con lui gentili, proprio come è lui"

Tutti con Gianluca Vialli in questi giorni in cui l'allenatore è ricoverato a Londra, a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute precarie e segnate dal tumore al pancreas contro cui combatte da qualche anno. Tra questi, anche il giornalista sportivo Marino Bartoletti, che per primo ha lottato contro il cancro. Ospite di "Oggi è un altro giorno", talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone, Bartoletti ha voluto inviare un affettuoso pensiero all'ex calciatore.

Alla domanda "Come sta Gianluca Vialli?", che gli ha rivolto Bortone, il giornalista ha risposto mantenendo una rispettosa riservatezza ma sottolineando tutta la sua vicinanza: "Vialli è il giocatore più gentile che abbia conosciuto in vita mia, di una dolcezza straordinaria. Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua gentilezza". A fargli eco anche Francesco Oppini, volto fisso del programma e conduttore sportivo, che ha dichiarato: "Per merito di mia madre, conosco Vialli da quando ero un ragazzino. Quello che dice Marino è giusto. È molto umile, quasi come se c?entri poco con i trofei che ha ottenuto ma è stato un grande giocatore, un grande vice in panchina ma soprattutto un grande uomo e un grande capitano".

C'è apprensione unanime per Vialli. Le condizioni di salute dell'ex giocatore di calcio si sono aggravate e ora si trova ricoverato in clinica a Londra, dove vive con la moglie e la figlia e dove si curò anche nel 2017, anno in cui è insorta la patologia. Anche la madre 87enne del capo delegazione azzurro è partita nei giorni scorsi per l'Inghilterra, per poi fare ritorno in Italia. Appena una settimana fa Vialli aveva annunciato la sospensione del suo impegno dalla Nazionale per riprendere le cure: "Al termine di una lunga e difficoltosa ?trattativa? con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri" aveva detto.