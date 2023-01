Gianluca Vialli, l'amore per la moglie Cathryn e l'amicizia con Mancini: una vita da campione

Gianluca Vialli, un campione dentro e fuori dal campo. Nato a Cremona nel 1964 e scomparso oggi 6 gennaio a Londra, è stato uno dei centravanti più forti degli anni '80 e '90. Grazie al calcio ha incontrato le due persone più importanti della sua vita: la moglie Cathryn White Cooper, da cui ha avuto due figlie, e Roberto Mancini, compagno di squadra nella Sampdoria e diventato con gli anni come un fratello.

La storia d'amore di Gianluca Vialli e Cathryn White Cooper

Gianluca Vialli ha conosciuto Cathryn White Cooper, ex modella sudafricana, negli anni in cui giocava nel Chelsea, squadra che poi ha anche allenato. Tra loro scoppiò subito l'amore. Nel 2003 il matrimonio, dal quale sono nate le figlie Olivia e Sofia. Il sostegno della moglie - un'arredatrice di interni molto affermata a Londra, dove da tempo vive la famiglia Vialli - è stato fondamentale negli anni della malattia. Cathryn gli ha sempre dato forza, insieme alle figlie, come una volta raccontò proprio l'ex calciatore e allenatore al Times: "Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare - dichiarò nel 2018, dopo aver superato la prima fase acuta del tumore al pancreas - Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c'erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere". Cathryn White Cooper è una donna molto riservata, schiva ai social, e non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla malattia del marito in questi anni difficili. Lei e Gianluca Vialli hanno sempre voluto proteggere le figlie dalla curiosità dei media, al punto che non si conosce neanche la loro età (presumibilmente avranno vent'anni o poco meno, essendo nate sicuramente dopo il matrimonio).

L'unica foto di una delle figlie di Vialli pubblicate sul suo profilo Instagram

L'amicizia con Roberto Mancini

I "gemelli del gol". Così i tifosi della Sampdoria chiamavano Gianluca Vialli e Roberto Mancini, protagonisti indiscussi del primo e unico scudetto vinto dai blucerchiati, nel 1991. "Nei miei gol c'era il suo piede e nei suoi il mio" ha sempre detto Vialli dell'ex compagno di squadra, che quando diventò ct della nazionale italiana lo chiamò come capo delegazione, superata la prima fase della malattia. Indimenticabile il loro abbraccio dopo la vittoria degli Europei nel 2020. "Ci siamo conosciuti in Nazionale quando eravamo ragazzini. Era un giocatore forte, tecnico, velocissimo. Ricordo che la prima volta insieme mangiammo e parlammo della Samp" aveva raccontato Vialli ai microfoni della Rai, raccontando del loro primo incontro. Un'amicizia trentennale, piena di profondo affetto e rispetto, ma soprattutto sostegno reciproco. Mancini è sempre stato accanto al suo amico nella battaglia contro il cancro. Lo scorso anno ne aveva parlato a Verissimo: "Dobbiamo fare ancora tante cose insieme. Lui è forte, molto più di me. Credo che il fatto di stare insieme e di pensare al calcio, che è il nostro lavoro da sempre, lo abbia fatto stare bene. È un ragazzo forte e intelligente, è sempre stato un esempio e un punto di riferimento per tutti noi".

La foto dopo la vittoria di Euro 2020