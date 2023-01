Morto Gianluca Vialli: il racconto della "convivenza" con il tumore al pancreas

Un periodo molto difficile per il calcio italiano, dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, quella del giornalista Mario Sconcerti la notizia che nessuno voleva leggere: se n'è andato anche Gianluca Vialli, 58 anni, oggi 6 gennaio 2023. L'ex calciatore azzurro da cinque anni si stava curando da un tumore al pancreas a Londra.

Il 15 dicembre 2022 l'annuncio che si sarebbe ritirato dagli impegni professionali per concentrarsi sul guarire: "Con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia", aveva dichiarato tramite un comunicato stampa. Poi il ricovero in una clinica di Londra, dove era già stato curato nel 2017 anno in cui gli venne diagnosticato il tumore, pochi giorni dopo e l'arrivo nella capitale del Regno unito della madre 87enne del capo delegazione azzurro.

La scoperta della malattia, i primi racconti pubblici e il libro

Nel 2017 arrivò la diagnosi, ma Vialli solo un anno dopo raccontò il suo percorso di cura tra esami, chemio e stanchezza. In un'intervista al Corriere della Sera spiegò che per non far capire come stava, e quindi far preoccupare chi gli stava intorno aveva iniziato ad indossare un maglione sotto la camicia: "Giravo con un maglione sotto la camicia, perché gli altri non si accorgessero di nulla, per essere ancora il Vialli che conoscevano. Poi ho deciso di raccontare la mia storia e metterla nel libro".

L'ex centravanti che ha giocato nella Sampdoria prima e con la Juventus e il Chelsea poi ha infatti voluto raccontare la sua storia in un libro, "Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili", o meglio una raccolta di frasi motivazionali, intervallate da storie di grandi sportivi, scritto per "aiutare le persone a trovare la strada giusta". Tra i mantra scelti anche molti che l’ex calciatore e poi opinionista Sky appuntava sui post-it durante la malattia, come: "Noi siamo il prodotto dei nostri pensieri".

Per lui era una convivenza, non una battaglia quella con il tumore, perché definirla battaglia lo faceva sentire in difetto: "Io con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me. Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai". E a chi parlava di lui come un combattente coraggioso rispondeva sottolineando che "la verità è che me la sono fatta addosso più di una volta".

La speranza di guarigione e l'amore per il calcio

Al suo fianco nel lungo percorso di convivenza con la malattia ci sono sempre state sia la madre, Maria Teresa, sia la moglie Cathryn White Cooper, con la quale è sposato dal 2003. Nell'aprile 2020 uno spiraglio di luce aveva fatto ben sperare, gli esami erano puliti e non segnalavano alcun male: "A dicembre ho concluso diciassette mesi di chemioterapia, un ciclo di otto mesi e un altro di nove. È stata dura, anche per uno tosto come me. Dura, dal punto di vista fisico e mentale. Gli esami non hanno evidenziato segni di malattia. Sono felice, anche se lo dico sottovoce".

"Non volevo essere visto come un povero ragazzo con una malattia. Ecco perché non l'ho condiviso ampiamente per 12 mesi", confidò al The Guardian in un'intervista in cui ha parlato anche dei genitori e della sofferenza che gli provoca sapere che loro sono preoccupati per lui e per la sua salute. Nel 2020, inoltre, per colpa del covid sono stati molti mesi distanti: lui a Londra e loro a Cremona. on vuoi che i tuoi genitori ti vedano soffrire così tanto. Sono sempre stato percepito come un ragazzo duro. Un ragazzo forte con molta determinazione. Non essere in quella posizione mi rendeva inquieto", per questo motivo non aveva parlato dell'inferno che stava vivendo. Però capì che tenersi tutto dentro era sbagliato e che aveva invece bisogno di liberarsi: di piangere quando ne aveva bisogno e di ridere quando ne sentiva la necessità.

Con il suo grande amico Roberto Mancini, Vialli ha partecipato a Verissimo e in quell'occasione Mancini confessò che tra i due era molto più forte Gianluca e inoltre avevano ancora così tante cose da fare, sia sul campo da calcio che nella vita, e Mancini era certo di una cosa: "Credo che il fatto di stare insieme e di pensare al calcio, che è il nostro lavoro da sempre, lo abbia fatto stare bene. È un ragazzo forte e intelligente, è sempre stato un esempio e un punto di riferimento per tutti noi".

Il ritorno della malattia

A marzo 2022 Fedez annunciò di aver scoperto di avere un tumore al pancreas, la stessa malattia con la quale Vialli aveva trascorso ben cinque anni di vita. Una scoperta che lo ha sconvolto e che ha spesso raccontato anche sui social e tra le varie persone che lo avevano contattato c'era proprio Gianluca. Fedez lo ringraziò apertamente su Instagram esprimendo tutta la gratitudine per quella chiamata che in un momento di grande paura gli diede un supporto inaspettato: "Grazie di cuore a Gianluca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore".

Poi, a pochi giorni dal Natale, il 14 dicembre 2022, ecco che dopo mesi di silenzio sulle sue condizioni di salute Vialli ha dato notizia, tramite comunicato stampa, che il tumore era tornato e che si sarebbe preso una pausa dagli impegni di lavoro e sportivi per dedicarsi alle cure.

La notizia ha sconvolto il mondo del calcio e creato non poca apprensione. Le notizie erano poche, riguardavano il suo ricovero in una clinica di Londra, anche sua madre, 87 anni, era volata in Inghilterra per stare vicina al figlio e alla nuora e alle due nipoti. Le informazioni frammentarie, i messaggi di speranza condivisi sui social, la speranza che la "convivenza", come lui la chiamava, potesse durare ancora po' fino ad un consensuale abbandono, da parte del tumore, del suo corpo. E invece no, la notizia della sua morte ha interrotto la speranza.