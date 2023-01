Marino Bartoletti pubblica l'ultimo vocale privato di Gianluca Vialli: "Risale a un mese fa"

"Chi può raccontare Gianluca Vialli meglio di quanto non possa fare lui stesso?" con queste parole Marino Bartoletti ha deciso di iniziare la breve lettera che accompagna la pubblicazione sui social dell'ultimo audio che ha ricevuto da Vialli circa un mese fa. Un messaggio che aiuta a capire il "senso della sua gentilezza, del suo coraggio, della sua generosità, persino della sua ironia che non flette neanche di fronte a quello che certamente già 'sapeva'. Sembra che sia lui a voler fare coraggio a me!".

L'audio è stato fatto ascoltare anche da Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, ed è stato un momento di grande emozione, ma anche sui social è stato particolarmente apprezzato e visto come un omaggio giusto al grande campione che è morto a causa di un tumore al pancreas a 58 anni.

Quelle che possiamo ascoltare, aggiunge Bartoletti, sono "le parole di un grande Uomo che non ha mollato mai! E certamente di un grande Amico che ci ha insegnato che persino nella sofferenza si può trovare la forza di regalare un sorriso". Ieri, lunedì 9 gennaio, Vialli è stato ricordato con una messa a Cremona, sua città di nascita.

Le parole di Vialli nell'ultimo messaggio inviato a Marino Bartoletti

"Ciao Marino eccomi qua, grazie per il messaggio. Ricambio l'abbraccio e il saluto. Io sto ancora in piedi in questo percorso tra alti e bassi ci sono ancora un sacco di cose che mi stanno capitando positive tra la Nazionale, il libro e il documentario. Si va avanti a testa alta e petto in fuori con grande dignità e ottimismo. E conto di rompere le palle alla gente per molti altri anni ancora, dovrete sopportarmi ancora per un po' spero. Ti abbraccio e buona vita. A presto, ciao Marino", queste le parole che Vialli ha pronunciato nel messaggio audio che il giornalista ha deciso di rendere pubblico.