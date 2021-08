Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi presto sposi: la proposta di matrimonio prima di partire per le Olimpiadi

Un amore il loro che dura da dodici anni. Lei gli è stata vicino nei momenti difficili, come dopo l’infortunio che costrinse il campione a rinunciare ai Giochi di Rio. Prima di partire per le Olimpiadi lui le ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio

Pochi giorni prima di partire per Tokyo, prima di entrare nella storia, Gianmarco Tamberi ha chiesto alla sua fidanzata Chiara Bontempi di diventare sua moglie. Un amore il loro che dura da dodici anni e che presto sarà coronato con il matrimonio. Chiara Bontempi è stata al fianco di Tamberi in momenti anche duri, come l'infortunio che gli ha impedito di prendere parte ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2019, come pure i mesi difficili della pandemia, mentre il pensiero era già a Tokyo.

Chi è Chiara Bontempi, la fidanzata di Gianmarco Tamberi

Anconetana come Tamberi, Chiara Bontempi è nata nel 1995. Dopo aver passato l'adolescenza ad Ancona, si è laureata a Verona nel 2019 e presto ha iniziato a lavorare, facendo la spola tra Milano e Roma.

Oggi lei ha condiviso su Instagram la foto di Tamberi con il mano il gesso dell'infortunio, con la scritta "Road to Tokyo 2020" con l'anno cancellato e l’aggiunta "2021". "Non svegliatemi… che impresa", è il suo messaggio per il fidanzato.

Pochi giorni fa, prima della grande gara, sempre su Instagram gli aveva scritto: "Il cuore mi batte forte e l'emozione è tanta… Stai per vivere il tuo sogno amore mio, un sogno che aspetti da anni… Vivilo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. E sopratutto… divertiti e goditi finalmente questi giochi olimpici. Lontani ma sempre vicini…sono con te! Ti meriti il meglio, vita mia".

La proposta di matrimonio prima di partire per Tokyo

“Hai messo davanti alla tua vita la mia vita, hai trasformato i miei obiettivi nei tuoi obiettivi. Hai deciso di vivere al mio fianco come se fossi il mio sostegno quotidiano per arrivare dove io ho sempre sognato. Ogni istante che incrocio i tuoi occhi mi innamoro un po' di più, sei semplicemente la donna che ho sempre sognato": queste le parole dolcissime di Tamberi per la sua Chiara, postando su Facebook il video del momento in cui le ha fatto la proposta di matrimonio.

"C'è solo un'ultima cosa che dovevo fare, e dovevo assolutamente farla prima di partire per queste mie prime Olimpiadi: volevo dimostrarti che sei in assoluto la cosa più importante della mia vita. Molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo. Renderti la donna più felice della Terra ha priorità su qualsiasi altra cosa. Quindi ho deciso di metterti davanti a tutto. Non ho mai avuto alcun dubbio su chi avrei voluto avere al mio fianco per tutta la vita, volevo solamente trovare un momento speciale per dirtelo. A pochi giorni dall’evento più importante della mia carriera, vale mille volte di più di qualsiasi altro momento", le aveva scritto il giovane campione.