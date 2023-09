Gianna Nannini: la rarissima foto insieme alla compagna e alla figlia (quasi 13enne)

Gianna Nannini, la rocker toscana, è da sempre molto riservata. Della sua vita privata sappiamo pochissimo e le informazioni disponibili sono quelle che lei decide di condividere. Di rado sui social sono state condivise foto in cui si possono vedere le tre insieme o anche solo della bimba, perché di comune accordo hanno deciso di tutelare la privacy della figlia che quando sarà grande potrà decidere se mostrarsi o meno. Per questo motivo la foto scattata dai paparazzi del settimanale Oggi a Gianna mentre si trovava a Milano insieme a Penelope e a Carla è una vera e propria rarità.

Le tre si trovavano al Cafè Armani, a Milano, dove hanno pranzato tra una risata e qualche chiacchiera. La cantante senese e Carla sono compagne da oltre quarant'anni e proprio a lei Gianna ha deciso di affidare Penelope nel caso in cui dovesse succederle qualcosa. Le due si sono sposate a Londra e lì la legge consente a Carla di adottare Penelope, sto è il motivo per cui Gianna e la moglie hanno deciso di lasciare l'Italia. La bimba, che quest'anno festeggerà 13 anni, il 26 novembre è il grande amore di Gianna e proprio in una lettera che lei le ha scritto poco prima della sua nascita, e pubblicata da Vanity Fair, si legge: "Tu, il più grande amore della mia vita. Ti chiamerò Penelope perché mi hai aspettato tanto prima di nascere. hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata". A Domenica In Gianna raccontò che Penelope le ha "stravolto in positivo la vita, non ci sono più io, ma c'è lei in ogni mia scelta".

Nella foto pubblicata da Oggi vediamo Gianna con una camicia a righe verticali bianche e blu, Carla con una t-shirt bianca e grandi occhiali neri e poi Penelope con un maglioncino bianco, ormai è una ragazzina ed è alta quasi quanto le madri.