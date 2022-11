È morto il giornalista Gianni Bisiach, per anni curò la rubrica di grande successo "Un minuto di storia"

Questa mattina all'alba è morto, a 95 anni, Gianni Bisiach, giornalista, scrittore, autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 e per il Tg1. Per il telegiornale del primo canale della Rai ha curato per anni la rubrica di grande successo "Un minuto di storia".

Bisiach era ricoverato da tempo in una Rsa. A confermare la notizia, interpellato dall'Ansa, è l'avvocato Giorgio Assumma, suo amico di lunga data. Il giornalista sarà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927.

"Purtroppo - ha spiegato Assumma - questa mattina sono stato svegliato da una telefonata della segretaria di Gianni, che mi informava della sua scomparsa. Gianni non aveva parenti e quindi con un po' di amici stiamo cercando di organizzare una camera ardente e un saluto, su cui informeremo più tardi".

"Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Gianni Bisiach, uno dei protagonisti della storia del giornalismo italiano del secondo Novecento che ha dato molto alla RAI e più in generale alla televisione nazionale. Ero legato a lui da sincera amicizia in un rapporto personale al quale devo molto. Esprimo sincero cordoglio a nome mio e del governo per questo grave lutto che colpisce il mondo della cultura", queste le parole del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo aver appreso dalle agenzie della morte di Gianni Bisiach.