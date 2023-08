Gianni Morandi improvvisa un concerto in aereo, lo show con altoparlante: il video è virale

È salito sull'aereo, ha preso in mano l'altoparlante che viene solitamente usato dalle hostess e ha annunciato: "Devo fare una cosa che non si fa mai". Dopodiché Gianni Morandi, 78 anni, ha cominciato a cantare, omaggiando i presenti di alcuni dei suoi brani più noti, a partire da "C'era un ragazzo". Uno show improvvisato, messo in piedi da quello che - non a caso - viene da sempre soprannominato "L'eterno ragazzo" e che è stato ripreso da decine di viaggiatori attraverso lo smartphone. Inevitabile che i video diventassero presto virali sulle piattaforme, da Instagram a TikTok. "Le sapete tutte", ha poi sorriso Gianni, vedendo l'intero aereo cantare. Ma non è certo la prima volta che l'artista bolognese spiazza tutti: già in passato aveva intrattenuto i passeggeri di un volo di linea con la sua chitarra tirata fuori al momento giusto.

