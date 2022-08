La dolce dichiarazione d'amore di Gianni Morandi a Anna Dan: "La amo sempre di più"

Un amore dolce e duraturo che offre la speranza dell'amore eterno. Il matrimonio di Gianni Morandi e Anna Dan è guardato con un po' di ammirazione da tutti i fan del grande cantautore. Oggi Morandi ha condiviso una foto con Anna e la didascalia che l'accompagna non poteva essere più dolce.

"19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre più…" poche parole ma che sanno scaldare il cuore. La foto è stata scattata da Sandro e li ritrae sorridenti e bellissimi: lui con la camicia azzurra, color denim, e lei con una maglia bianca e pantaloni fucsia. Il ritratto dell'amore.

La storia d'amore tra Gianni e Anna

Insieme da 28 anni, sposati dal 2004, dopo 10 anni di fidanzamento. La storia tra Gianni e Anna è iniziata con un colpo di fulmine e proprio dal loro amore è nato Pietro che oggi ha 24 anni. Il loro primo incontro è avvenuto a Monghidoro in occasione di una partita di calcio.

"Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità - ha scritto in un post su Facebook Gianni Morandi - Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournèe nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme".

Chi è Anna Dan

Dan è dirigente di una società informatica, sui social è molto attiva, anche se meno rispetto al marito ed è lei spesso a fotografare Gianni, che prontamente lo scrive nelle didascalie dei post che pubblica. Entrambi fondamentali nella vita dell'uno e dell'altra. Anna è più giovane di Gianni di 12 anni e sul loro matrimonio Morandi disse a Radio Deejay: "La sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora. Anna è stata un regalo della vita, così come una nuova paternità dopo i 50 anni".