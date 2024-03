Pasqua alternativa per Gianni Morandi e Anna Dan: le foto della vacanza in Norvegia

Un detto popolare recita: "Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi". E questo modo di dire sembrerebbe essere stato adottato da Gianni Morandi e Anna Dan. La coppia ormai da qualche giorno si trova in vacanza tra la neve e le montagne norvegesi. Non è chiaro se i due torneranno in Italia per le festività pasquali o se invece si concederanno qualche altra giornata sotto gli zero gradi.

Anna e Gianni, come spesso hanno raccontato, si sono conosciuti a Bologna nel 1994 a una partita di calcetto: il cantante stava giocando, mentre Anna era sugli spalti. Da quel momento non si sono mai più divisi. Nel 1997 è nato loro figlio, Pietro, e nel 2004 si sono sposati. Nonostante siano insieme da anni non hanno mai perso la voglia di condividere e stare insieme, sui social si mostrano scherzosi e affiatati. Certamente non saranno mancati i momenti bassi, come in ogni relazione, ma oggi come 30 anni fa il loro amore è forte.

Quello in Norvegia è un viaggio magico: si sono concessi anche una tappa a Tromso che è una delle città da cui si vede meglio l'Aurora Boreale. In un video condiviso su Instagram si vedono i due che felici annunciano: "Siamo in Norvegia, a Tromso... Che meraviglia! Abbiamo preso la seggiovia e siamo saliti e adesso ci mettiamo i guanti perché fa un freddo barbino ma è bellissimo".