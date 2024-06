Gianni Morandi in costume, "eterno ragazzo". Lui replica: "Tra poco eterno riposo"

"Cotto al punto giusto", così Gianni Morandi - in vacanza in Costa Azzurra - si mostra ai follower. Pantaloncino azzurro, berretto in testa, il cantante si gode il sole in giardino e sfoggia un fisico atletico, frutto di tanta corsa.

"Hai messo la protezione?" chiede qualcuno su Instagram, a cui Gianni risponde: "Sì! Olii, creme e unguenti vari". Da lì parte un botta e risposta irresistibile con i fan, che gli chiedono qualsiasi cosa. Dove si trova, in quali ristoranti è stato finora, e c'è anche chi lo invita sulla costa ionica soveratese (che lui apprezza). Il cantante risponde a tutti, anche a chi lo bacchetta. "Carissimo, la cosa che non mi piace di te è che ti comporti da giovane uomo, non va bene. Sii saggio e oculato, staresti più tranquillo" scrive Rosalba e la replica di Morandi non si fa attendere: "Ma quale giovane uomo, a dicembre sono 80".

Scrollando tra i commenti ce ne sono alcuni esilaranti. Un follower saluta la sua compagna Anna, allora Gianni non si trattiene: "Ma la conosci? Mi devo preoccupare?". La battuta più spassosa, però, la riserva a chi gli fa notare quanto sia ancora un "eterno ragazzo". "Fra poco, eterno riposo" risponde tra le risate.