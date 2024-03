Gianni Morandi e la foto con il dottore: "Tagliando obbligatorio"

Gianni Morandi è molto attivo sui social: condivide foto, storie e risponde ad alcuni commenti dei suoi fan, un modo, questo, per restare vicino alla sua community. Oggi, 14 marzo, ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al suo oculista. "Visita oculistica dal dott. Pizzino. Tagliando obbligatorio…", ha scritto il cantante a corredo dello scatto che li immortala sorridenti.

Qualcuno nei commenti gli ha scritto: "Importante revisionarci data la nostra giovane età! Gli occhiali per la vicinanza sono d'obbligo, anche se per me anche per la lontananza. Alcune volte baro mettendo lenti a contatto! A te com'è andata?". E Gianni, proprio come risponderebbe a un amico, ha scritto: "Vedo bene da lontano, anche in auto. Ho difficoltà nel leggere un libro o il giornale". Pochi giorni fa aveva condiviso un suo primo piano dove le rughe erano ben in mostra. Morandi con questi due semplici post ha toccato temi molto importanti: il primo è l'accettazione di sé, il riuscire ad accettare il tempo che passa, il secondo è la prevenzione. Controlli periodici aiutano a mantenere sotto controllo la propria salute così da poter intervenire se necessario.