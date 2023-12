Gianni Morandi compie 79 anni: la foto sui social in cui mostra la mano con i segni dell'incidente

Gianni Morandi oggi, 11 dicembre, compie 79 anni. Un giorno speciale per il famoso cantautore che è stato sommerso dagli auguri di buon compleanno da parte di fan, amici e colleghi. "Oggi sono 7.9, c’è ancora il 7 davanti!", ha scritto Morandi su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae sorridente e con la mano destra senza fasciature e con le cicatrici ben visibili.

Morandi nel 2021 è stato vittima di un incidente domestico nel giardino della sua casa che gli ha causato ustioni sul corpo e danni alla mano destra e in cui ha anche rischiato la vita. Il percorso di guarigione ora sembrerebbe essersi concluso, lo scorso 31 ottobre il cantautore aveva condiviso uno scatto in cui aveva la mano fasciata e in un commento aveva spiegato che aveva dovuto risolvere "qualche piccolo problema".