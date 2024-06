Gianni Morandi, i figli Marianna e Marco: "Papà era severissimo. Per il nostro cognome siamo finiti in analisi"

L'infanzia e la giovinezza di Marco e Marianna Morandi sono state inevitabilmente segnate dalla fama di due genitori del calibro di Gianni e Laura Efrikian. In che termini e come abbiano vissuto un contesto famigliare di questo tipo, il cantante e l'attrice - rispettivamente 50 e 55 anni - lo hanno raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, durante la preparazione dello spettacolo teatrale Benvenuti a casa Morandi che porteranno in scena a fine anno con la regia di Pino Quartullo.

Marianna ha ricordato quanto papà Gianni fosse rigoroso: "A papà bastava guardarci in silenzio e ci passava subito la voglia... Severo? Di più! Mi ripeteva: se vuoi fare qualcosa, devi essere la numero 1. Vuoi cantare? Devi essere come Liza Minnelli. Vuoi fare l'attrice? Allora come Monica Vitti, che peraltro al mare da mia madre in Sardegna mi diceva sempre che dovevo fare l'attrice comica. Capisce perché a un certo punto mi sono tirata fuori?". In effetti, quando Marianna diventò mamma, decise di smettere di recitare per dedicarsi unicamente alla famiglia, scelta niente affatto condivisa dai suoi, padre compreso: "E aveva ragione. Anche mia madre e mio fratello non erano d'accordo. Io però ho scelto, non ho rinunciato: volevo farlo. Però, se avessi una figlia femmina non le suggerirei di fare così", ha confidato.

Ripensandoci oggi, ciò che è mancato maggiormente a Marianna e Marco bambini sono stati quei piccoli gesti comuni "come il gelato con papà, la pizza il sabato sera. Lui veniva sempre preso d'assalto", ha affermato Marco, mentre per Marianna a mancare non è stato l'affetto, ma la presenza. Molto importante per entrambi è stato un percorso di analisi: "A parte che dovremmo farla tutti e male non farebbe. Figuriamoci noi due", ha ammesso. "Il nostro problema è che non potevamo mai sbagliare, eravamo “i figli di”, sempre con lo sguardo degli altri puntato addosso, da come ci vestivamo a come ci comportavamo", ha poi aggiunto Marco.

Marco e Marianna parlano del fratello Pietro Morandi

Dal matrimonio tra Gianni Morandi e Anna Dan è nato un altro figlio, Pietro, che oggi ha 26 anni. Se gli invidiano qualcosa? "Forse il fatto che con lui nostro padre si fosse già molto ammorbidito", le parole di Marco, seguito dalla sorella che ha aggiunto: "Siamo di generazioni diverse, Pietro ha legato molto con i nostri figli e ne sono felice, perché tramite loro in qualche modo riesco a stargli vicino pure io". I loro figli sono Leonardo, Tommaso e Jacopo che Marco ha avuto da Sabrina Laganà e Paolo e Giovanni, nati dalla relazione tra Marianna e Biagio Antonacci.

Infine una considerazione sul cognome Morandi: è stato più un vantaggio o uno svantaggio? "Faremmo peccato se dicessimo di non essere stati fortunati. Ma io non ho fatto la cantante, deve chiederlo a Marco...". E lui, Marco, ha affermato: "Per il mio lavoro, purtroppo, è stato un continuo paragone. Ma se devo fare un bilancio, siamo in pari. Partiamo comunque da un grande privilegio".