Gianni Morandi, la tenera foto con il figlio Pietro: “In un attimo è diventato un uomo”

Gianni Morandi ha scelto una foto d’epoca per augurare buon compleanno al figlio Pietro, ritratto con lui nell’immagine che li mostra insieme quando il suo quartogenito era ancora un ragazzino. “9 agosto. Oggi è il compleanno di mio figlio Pietro. In un attimo è diventato un uomo, compie 23 anni ma questa foto mi sembra scattata l’altro ieri… Auguri Pietro, avanti così, conquista la tua vita!”, ha scritto il cantante nella versione dolcissima di papà che non si capacita della velocità di un tempo che ha visto crescere il suo Pietro, conosciuto come il rapper Pietro Tredici nel panorama musicale italiano.

Pietro Morandi è il quarto figlio di Gianni Morandi nato dal matrimonio con Anna Dan. Il cantante ha altri due figli nati dall’amore per Laura Efrikian con cui è stato sposato dal 1966 al 1979, Marianna e Marco, e ha affrontato la tragedia per la morte di Serena, prima figlia nata nel 1979, avvenuta poco dopo la nascita. Gianni Morandi è anche nonno di cinque nipoti, due figli di Marianna avuti con il cantante Biagio Antonacci e tre di Marco.