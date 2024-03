Festa del papà, Gianni Morandi e la rara foto con tutti i suoi figli

Una foto speciale per la Festa del papà. Così Gianni Morandi ha deciso di auto-farsi gli auguri condividendo su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia dei suoi tre figli: Marianna, Marco e Pietro.

Dal primo matrimonio con Laura Efrikian, sono nati i figli Marianna e Marco rispettivamente nel 1969 e nel 1974. Entrambi hanno scelto di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo: Marianna è diplomata all'Accademia d'arte di Roma ed è un'attrice di teatro e ha recitato al fianco di Gianni Morandi nelle serie La forza dell'amore e Le Madri. Marianna è stata sposata per nove anni con Biagio Antonacci e dal loro amore sono nati Paolo e Giovanni.

Marco Morandi è compositore e attore, specialmente a teatro. Nel 1999 ha recitato insieme al papà in C'era un ragazzo, fiction Rai2 e nel 2002 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Che ne so. Nel corso degli anni ha poi fatto parte di cast di musical e ha scritto anche lo spettacolo Nel nome del padre storia di un figlio di…, in scena dal 2013. Marco è sposato con Sabrina Laganà e i due hanno tre figli: Leonardo, Jacopo e Tommaso.

Pietro è l'ultimo figlio di Morandi, ha 26 anni ed è nato dall'amore con Anna Dan, moglie attuale di Gianni. Anche lui è un cantante, è conosciuto con il nome d'arte Tredici Pietro, nel 2018 ha iniziato a produrre i suoi primi brani rap.