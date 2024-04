Gianni Morandi, la foto con l'occhio bendato preoccupa i fan: "Ho fatto a pugni"

"Sa fet Gianni?", scrive in dialetto bolognese Cesare Cremonini. Allarmata Emma Marrone invece commenta: "Ma Gianni". Gianni Morandi, infatti, ha impaurito i suoi fan, ma anche amici e colleghi, con una foto postata sui suoi social in cui si mostra con l'occhio destro bendato. Certo, il grande cantautore appare sereno ma comunque ha pur sempre il volto mezzo coperto dalle garze bianche.

Come unica spiegazione la didascalia dello scatto: "Ho fatto a pugni. Evviva". Niente di più al momento e così in molti si stanno domandando cosa sia successo realmente. Forse un'operazione? Forse un altro incidente nel suo giardino? Qualcuno ipotizza che il cantante si sia sottoposto a un intervento per togliere la cataratta.