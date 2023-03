Gianni Morandi canta la sigla di Mare Fuori: il video è virale

Neanche Gianni Morandi è rimasto immune al fascino di Mare Fuori, la fiction Rai che ha fatto breccia nel cuore degli italiani e che racconta le vicissitudini dei giovani carcerati che scontano la loro pena all'interno di un carcere minorile. La sigla in particolare viene riproposta in video, reel e storie sui social e quindi anche chi ancora non ha visto la serie non può dire di non conoscere la sua famosa canzone.

E proprio quella nota melodia è stata canticchiata da Morandi in un video condiviso sul suo profilo Instagram e diventato in pochi minuti virale.

La quarta stagione di Mare Fuori

Anche se “Mare fuori 4” non ha ancora un cast ufficiale, il regista Ivan Silvestrini si è lanciato in una indiscrezione, confermando già da ora la presenza dell’attrice Maria Esposito, protagonista della terza stagione con il personaggio di Rosa Ricci. In attesa di scoprire il destino del personaggio di Ciro (interpretato da Giacomo Giorgio), dovrebbero restare invece fuori dalle future trame i personaggi di Filippo Ferrari, Nadzita e Gemma.