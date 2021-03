Gianni Morandi in ospedale, la moglie lo aiuta a mangiare: "Abbiamo bisogno di chi ci ama"

Sui social il pensiero del cantante per la sua dolce metà, accanto a lui nei giorni delicati della convalescenza

La convalescenza di Gianni Morandi prosegue presso l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dov’è ricoverato dal giorno dell’incidente che gli ha causato serie ustioni. Le mani e le ginocchia sono ancora fasciate, ma lo spirito del cantante sembra decisamente alto e pronto ad affrontare il lento recupero condiviso sui social con foto e video. Il supporto dei fan che per lui riservano parole di grande affetto è sicuramente importante in un momento come questo, ma ancora più determinante è quello dell’adorata moglie Anna a cui ha dedicato un post pieno di gratitudine e amore.

Gianni Morandi in ospedale: la foto con dedica alla moglie Anna

E’ di poco fa l’ultima foto postata da Gianni Morandi che lo mostra seduto sul letto dell’ospedale, con la moglie Anna al suo fianco intenta ad aiutarlo a mangiare vista l’immobilità delle sue mani. “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama” è il commento che risuona come dedica d’amore alla consorte e che completa lo scatto realizzato dall’infermiere Yash, mentre gli hashtag #fuoco #ustioni #èpiùduradelprevisto rendono bene l’idea del delicato momento vissuto.

Gianni Morandi ricoverato dopo un incidente domestico

Il cantante, 76 anni, è rimasto vittima lo scorso 11 marzo di un incidente domestico nella sua casa di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Mentre stava bruciando della sterpaglie, ha perso accidentalmente l’equilibrio ed è caduto su di esse, procurandosi ustioni a gambe e mani. Ricoverato inizialmente all’ospedale Maggiore di Bologna (dove il personale medico aveva pubblicato una foto insieme al cantante per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni), Morandi è stato poi trasferito al Bufalini di Cesena.