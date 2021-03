Gianni Morandi in ospedale con la moglie Anna, la foto scatena le critiche: “Perché a noi non è permesso?”

“Mettere una foto in cui è coccolato dalla moglie in ospedale mentre la gente muore da un anno sola come un cane, non è molto sensibile”, scrive qualcuno a corredo dello scatto pubblicato dal cantante ancora ricoverato al Bufalini di Cesena dopo l’incidente

Auguri di pronta guarigione e pensieri colmi di affetto non sono stati gli unici commenti con cui i follower di Gianni Morandi hanno accolto la pubblicazione della foto che lo ritrae ancora ricoverato al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo l’incidente dell’11 marzo scorso.

“Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama” ha scritto il cantante a corredo dello scatto che lo ritrae con le mani fasciate mentre la moglie Anna lo aiuta premurosamente a mangiare. Ed è stata proprio la presenza della consorte al suo fianco a scatenare l’amarezza da parte di chi ha lamentato come la stessa possibilità di essere accanto a un parente ricoverato in ospedale non gli sia stata offerta in questo periodo di ferree restrizioni anti-Covid.

Gianni Morandi in ospedale con la moglie: le critiche dei follower

“Adoro Gianni Morandi, ma mettere una foto in cui è coccolato dalla moglie in ospedale mentre la gente muore da un anno sola come un cane, non è proprio molto sensibile come cosa onestamente”, scrive qualcuno a corredo dello scatto che mostra Gianni Morandi sul letto del reparto dell’ospedale con la moglie Anna; “Mi dispiace tanto per Gianni per quello che e successo però mi chiedo una cosa, io sono 20 giorni che sono ricoverata ho avuto un intervento ma non mi e stato concesso nessuna visita dei miei cari? Perche non si può, cosa devo pensare?” aggiunge chi si dice dispiaciuto di non aver goduto del suo stesso trattamento; e ancora: “Con tanto rispetto per Gianni ma non è giusto postare questa foto molte persone sono all'ospedale soli senza vedere i parenti”, si legge ancora tra i commenti di un post che fa molto discutere gli utenti, divisi tra espressioni di un sincero affetto per il cantante e la delusione di non poter godere dello stesso sostegno fisico e affettivo a lui permesso, ma a molti precluso.