Gianni Morandi in ospedale per una delicata operazione

A un anno dall'incidente domestico che gli ha causato ustioni sul corpo e danni alla mano destra - e in cui ha rischiato la vita - Gianni Morandi continua il lungo percorso per recuperare le funzionalità dell'arto. Il cantante si è sottoposto ieri a un intervento, come fa sapere sui social, dove pubblica anche una foto dall'ospedale con tutto il braccio fasciato e legato a un'asta. Scattata, come sempre, dalla sua inseparabile Anna.

Morandi ha sempre aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e continua a farlo anche adesso che il peggio è passato: "Ieri mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene - scrive - Ci vuole pazienza, c'è di peggio". Per lui un'ondata d'affetto e di auguri di pronta guarigione da parte dei follower ma anche di tanti amici, tra cui Jovanotti - che ha condiviso con lui il successo di Sanremo con 'Apri tutte le porte' - e Mara Venier che gli manda un grande abbraccio.

Il post di Gianni Morandi

I danni alla mano

La mano destra è stata gravemente danneggiata dall'incidente. Nel corso dei mesi Morandi ha via via recuperato, anche se ancora non del tutto, come aveva spiegato recentemente: "Ho ancora qualche problema con l'articolazione, ma le ustioni hanno un tempo di guarigione molto lungo". Ma lui non ha mai mollato ed eccolo anche oggi, in ospedale, con tutta la sua determinazione e sempre con il sorriso.

L'incidente

Era il 12 marzo di un anno fa quando Gianni Morandi scivolò in una buca nel terreno che circonda la sua villa, in provincia di Bologna, mentre stava bruciando delle sterpaglie. Il cantante lo raccontò qualche settimana dopo, in un'intervista tv, ancora sotto shock: "Cadere in quella buca, sopra quelle braci, con delle fiamme, venirne fuori e salvarsi è stato un momento pericoloso, di paura incredibile. Lo considero un dono del Signore. In quel momento mi sembrava di non farcela. Ho messo le mani dentro le braci, poi il gomito, i glutei, le gambe. Mi ritengo fortunatissimo ad aver salvato anche la faccia. In una situazione del genere può finire malissimo e non lo dimenticherò mai".