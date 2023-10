Problemi di salute per Gianni Morandi, le foto della mano preoccupano i fan: lui risponde così

Dopo circa due mesi, da quel 7 settembre in cui aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa dai social, Gianni Morandi è tornato a pubblicare foto su Instagram. La prima foto, pubblicata due giorni fa, lo ritrae allo stadio mentre assisteva alla partita Bologna-Sassuolo, le successive due invece hanno fatto preoccupare i suoi fan perché in entrambe il cantante ha la mano destra fasciata.

Morandi nel 2021 è stato vittima di un incidente domestico nel giardino della sua casa che gli ha causato ustioni sul corpo e danni alla mano destra e in cui ha anche rischiato la vita. Il percorso di guarigione sembrava essersi concluso ma vedendo gli ultimi scatti così non era e ad alcuni è sorto il dubbio che lo stop dai social potesse essere legato a nuovi interventi.

In moltissimi hanno scritto commenti in cui chiedevano informazioni sulla sua salute: "Ciao Gianni come stai cosa è successo alla tua mano come mai ancora fasciata?", "Perché la mano è nuovamente fasciata?", "Hai ancora la mano fasciata Gianni mi dispiace" e ancora "Gianni ma la mano? Come sta?".

Cosa è successo alla mano di Gianni Morandi

A chiarire cosa sia successo in questo mese è stato lo stesso cantautore che però non ha fornito molti dettagli. Rispondendo a uno dei molti commenti ha scritto: "Abbiamo risolto qualche piccolo problema. Un caro saluto". Morandi non spiega, ma lascia intendere che adesso sta bene e che quindi i suoi fan possono stare tranquilli.