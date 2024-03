Morandi mostra le sue rughe. "Cosa succede Gianni?", la sua risposta è bellissima

Gianni Morandi ha condiviso su Instagram un suo primo piano. Una foto a colori senza alcun ritocco in cui sono evidenti i segni del tempo, l'espressione è seria ed è forse questo a sorprendere di più: Gianni regala spesso luminosi sorrisi. Uno scatto di cui il cantante è fiero: "La mia faccia, le mie rughe", ha scritto come didascalia dell'immagine.

La foto è sincera, bella e mostra i 79 anni vissuti dal grande cantante. Ma ancora più belle sono le risposte che Morandi ha dato ad alcuni fan che hanno commentato lo scatto. "Ue che è successo Gianni perché stai così?", gli chiedono e Morandi: "Non è successo niente, tutto normale", una risposta onesta che sottolinea, anche, la normalità del tempo che passa. A chi evidenzia, invece, che non si sarebbe dovuto tingere i capelli il cantante ha risposto con ironia: "Ma scusa non vedi che è una parrucca?".