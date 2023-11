Gianni Sperti: "Sono in analisi per una delusione d'amore". Poi la confidenza sulla paternità

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 12 novembre. Gli storici opinionisti di Uomini e Donne si sono raccontati insieme tra aneddoti personali e confidenze, ricordando l'inizio della loro amicizia nata a Buona Domenica oltre vent'anni fa e poi proseguita grazie al programma di Maria De Filippi e accennando alla loro vita privata.

Come va l'amore? "Pare si sia fermato tutto. Corteggiatori? Qualche strappone... Quando una cerca l'oro non si può fermare alla miniera d'argento" ha ironizzato Tina per rispondere alla domanda di Silvia Toffanin sulla sua vita sentimentale, prima segnata dal matrimonio poi finito con l'ex marito Chico Nalli e poi dal compagno Vincenzo Ferrara con cui pare ormai sia finita. Nessuna novità sentimentale neppure per Gianni Sperti che solo qualche settimana fa aveva lasciato intendere di essersi innamorato di una persona salvo poi svelare che ad aver occupato un posto nel suo cuore è un cagnolino.

"Io sono molto corteggiato da donne e da uomini", ha raccontato: "Se rispondo? Io controllo le foto, i profili se sono fake. Se il corteggiamento è come piace a me sì, se i corteggiatori sono sfacciate e sfacciati no, lascio stare". Silvia Toffanin ha poi accennato a una "delusione d'amore terribile" che lo ha portato a iniziare un percorso di psicanalisi: "Sì, sono ancora in psicanalisi", ha ammesso l'ex ballerino che ha poi stemperato la questione con una battuta su Tina: "È stata colpa tua, perché ti sopporto tutti i giorni". Nessun riferimento alla persona che ha indotto Sperti a intraprendere un percorso di terapia, anche perché dopo il matrimonio con Paola Barale non è mai stato ufficializzato alcun dettaglio su altri flirt e storie d'amore. Infine, Sperti ha ammesso di avere il desiderio di paternità, ma a frenarlo adesso è l'età anagrafica e la prospettiva di avere una differenza molto importante con un ipotetico figlio: "Desidero diventare padre, sono grande, non vorrei fare un bimbo troppo adulto e non vorrei andasse a scuola con il nonno".