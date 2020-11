Gianni Sperti sogna l'amore: “Sono ancora single, ma ho la porta del cuore socchiusa”

Gianni Sperti ha aperto il suo cuore al magazine Uomini e Donne che in questa settimana ha dedicato al noto opinionista del programma di Maria De Filippi una lunga intervista. Le dinamiche che in questi giorni lo vedono alle prese con le bordate tirate alla dama Aurora Tropea, ma anche la sua vita sentimentale sono stati gli argomenti trattati nel corso di un colloquio che ha fatto emergere i turbamenti del periodo, segnato dall’emergenza sanitaria in corso e da un lockdown che fa pesare la solitudine e sognare l’amore.

“In questo periodo forse la solitudine forzata e non voluta ha fatto riemergere in me, dopo sette lunghi anni da single, il desiderio di avere accanto una persona con cui continuare questo viaggio”, ha confidato Sperti: “Non ci avevo pensato prima d’ora, anzi, credevo fermamente di poter proseguire la mia vita da solo perché in fondo io sto bene con me stesso. Sono ancora single ma con la porta del cuore socchiusa. Chissà…”.

Gianni Sperti: “Se incontrassi il mio grande amore lo custodirei tra le mura della mia casa”

Della vita privata di Gianni Sperti non si sa nulla, preservata com’è dal clamore mediatico che in passato, per via del matrimonio con Paola Barale, è finita al centro delle cronache. Oggi l’opinionista di Maria De Filippi assicura che, qualora dovesse incontrare il grande amore, non pubblicizzerebbe la propria storia, anzi. “Ho gia avuto un’esperienza d’amore condivisa con il pubblico e non penso che ripeterei mai questo errore”, ha assicurato: “Capisco che il pubblico sia curioso anche senza malizia, che voglia semplicemente gioire con me e magari identificarsi e sognare insieme a me; poi, però, c’é il rovescio della medaglia: bisogna condividere con tutti anche il dolore per l‘eventuale fine di un amore e posso confermare in prima persona che diventa tutto più difficile. Se un giorno incontrassi il mio grande amore lo custodirei tra le mura della mia casa, con la mia famiglia, i miei amici, nel mio cuore”.

Gianni Sperti: “A Uomini e Donne non è previsto che si parli dei miei sentimenti”

Come si diceva, durante queste puntate di Uomini e Donne sono frequenti gli alterchi con Aurora Tropea con cui è nata una forte discussione per la frase “Non sono come te, che ti batte il cuore ogni cinque minuti” che lei gli ha rivolto.

“Il fatto che mi abbia definito una persona dall’innamoramento facile mi ha ferito perché l’amore é un sentimento nobile”, ha detto a proposito Sperti: “Sono stato innamorato solo due volte nella mia vita, nessuno può permettersi di sminuire i miei sentimenti e soprattutto di parlarne pubblicamente. Non sopporto quando mi ritrovo a essere obbligato a rispondere della mia vita privata senza volerlo. lo parlo dei loro sentimenti o presunti tali perché hanno scelto loro di condividerli con noi e con il pubblico, nel momento stesso in cui hanno deciso di partecipare al programma stesso”.

Poi la precisazione sulla sua posizione all’interno del programma: “Quello che deve essere chiaro è che il mio ruolo all‘interno di Uomini e Donne e di commentare le dinamiche relazionali dei partecipanti. Non é previsto che si parli dei miei sentimenti e della mia vita privata. Alcuni partecipanti come Aurora, quando non sanno cosa rispondere perché si trovano in difficolta, usano questo strumento becero e mi attaccano giudicando il mio privato”.