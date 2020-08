Gianni Sperti cambia look: eccolo in versione biondo platino | FOTO e VIDEO

Colpo di testa per Gianni Sperti. Nel pieno di questa afosa estate l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha deciso di azzardare un drastico cambio di look alla sua chioma che, già schiarita nei giorni scorsi, adesso è diventata del biondo platino esibito sui social attraverso un video.

“Nuovo me”, si era definito nella didascalia che qualche giorno fa lo mostrava a passeggio per le vie di Napoli e annunciava un primo cambiamento del colore dei suoi capelli, decisamente meno scuri di quelli sfoggiati nel salotto pomeridiano del programma di Maria De Filippi. Adesso però il drastico passaggio sfoggiato nel filmato per Tik Tok e condiviso sulle sue storie Instagram. Una svolta estetetica prettamente estiva o un look che lo accompagnerà anche nella prossima stagione televisiva? Per sciogliere il dubbio toccherà aspettare settembre. Intanto il like di Tina Cipollari alla sua foto è arrivato: la collega approva!

(Di seguito il video delle Storie Instagram di Gianni Sperti)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.