Gianni Sperti in discoteca con l'elicottero. Scoppia la polemica e lui si difende così (video)

Doveva essere un evento come un altro e invece si è trasformato in una vera bufera mediatica. Il motivo? Il mezzo con cui si è recato sul posto. Procediamo con ordine. Si parla di Gianni Sperti, il personaggio tv ed ex ballerino noto al pubblico soprattutto per il ruolo di opinionista nel programma televisivo Uomini e Donne. Sperti, 51 anni, sta facendo parlare di sé per essere andato in una discoteca di Napoli in elicottero.

Il video del suo arrivo, ripubblicato su Instagram dalla pagina del locale, ha fatto molto discutere. "Gianni, siamo nel mezzo di una crisi climatica senza precedenti. Spostarsi in elicottero per andare a una festa è davvero delirante.. Capisco che è bello essere ricchi e sponsorizzati, lo rispetto, ma ci vuole un po' di senso delle cose", le parole di una utente. Oppure: "Ma tutta questa boria. Ma dai a Gianni rilassati e vola basso! Pure l’elicottero ma dai", "Non ho parole".

Le parole di Gianni Sperti e il video

Qualcuno, invece, lo ha difeso definendolo "stupendo" o congratulandosi con lui (non si sa bene per cosa). Quindi lo stesso Sperti ha replicato ad alcuni commenti: "Quindi quest'anno in Brasile ci devo andare a nuoto", le sue parole a chi lo criticava per l'elicottero. Poi ha insistito: "Non è questione di intelligenza ma di conoscenza che a te, evidentemente, manca. Una delle cause cella crisi climatica è l'uso dei trasporti in generale. Dovresti informarti prima di scrivere, io lo faccio sempre[..] Qualsiasi cosa accada non va bene", ha affermato l'opinionista televisivo, replicando a un commento negativo.

Stando a quanto riportato da Fanpage, si trattava di un evento di beneficenza e la scelta dell'elicottero non è stata di Sperti in persona ma degli organizzatori: "Tra gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento anche una compagnia di noleggio elicotteri e automobili di lusso (il cui presidente figurava tra gli organizzatori della serata) che ha fornito il servizio diventato protagonista del video. L’arrivo a bordo dell’elicottero era infatti previsto per 'scenografia'", si legge. Difficile pensare che ciò sia sufficiente a placare le polemiche.