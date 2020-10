Gianni Sperti rompe il silenzio sul 'coming out' a Uomini e Donne

Gianni Sperti fa coming out a Uomini e Donne? E' questo l'equivoco nato nel pomeriggio di oggi a seguito di una frase imprecisa pronunciata dall'opinionista del dating show nel corso dell'ultima puntata. Ma l'ex ballerino ci ha tenuto a chiarire la sua posizione attraverso una dichiarazione rilasciata al sito Trendit.

La replica al presunto coming out

"In quel momento in puntata mi sono fermato per non dire una parolaccia - spiega Sperti, che al momento dell'esternazione stava discutendo con una protagonista del programma. Ogni tanto mi contengo. “Come se ne passassi tanti”… era riferito agli amori in generale".

Ma il 47enne non si ferma qui e traccia una sua opinione sulla pratica dell'outing nel mondo LGBT. "Comunque, ribadisco, non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con sé stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto".

Il presunto coming out

Il clamore del pomeriggio era stato suscitato da un aggettivo declinato al maschile anziché al femminile: "Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa... tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante". La spontaneità con cui Gianni ha usato il maschile parlando di "tanti" con Maria De Filippi ha lasciato pensare a molti ad un vero e proprio coming out.