Gianni Sperti: la verità sui ritocchini estetici

Dopo il recente cambio di look, Gianni Sperti ha attirato ancora di più l'attenzione del pubblico nei confronti del suo aspetto fisico. Da diversi anni, ormai, in molti si chiedono se l'opinionista di 'Uomini e Donne' sia andato più di qualche volta a bussare dal chirurgo estetico per ringiovanire il viso e adesso è lui a raccontare la verità.

"Anche io ho fatto dei piccoli ritocchini" ha confessato il 47enne a Uomini e Donne Magazine, ammettendo il ricorso alla chirurgia estetica per sentirsi meglio con se stesso, ma sui rumors che lo vorrebbero un habituè del bisturi frena: "Ho fatto piccole cose, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico 365 giorni l'anno".

Niente di eclatante, dunque, anche se l'ex ballerino non vede di cattivo occhio l'intervento del chirurgo per migliorarsi. Sul lifting di Gemma, infatti - tanto criticato da Tina Cipollari - si lascia andare: "Sta proprio bene".