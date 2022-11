Gianni Sperti confessa: "Sono single da 10 anni"

Gianni Sperti confessa di essere single da un decennio. Lo storico opinionista di Uomini e Donne e braccio destro della temutissima Tina Cipollari, ha rivelato attraverso un commento che in tanti hanno notato su Instragram, di non stare insieme a una persona da ben dieci anni. L'ex ballerino, infatti, in risposta al post Instagram di Trash Italiano sul Single Day, il giorno dedicato alle persone single che si festeggia proprio oggi 11 novembre, ha lasciato un commento che non lascia spazio a fraintendimenti.

"Sono 10 anni che lo festeggio" ha, infatti, scritto Gianni accompagnando la frase con tre emoticon sorridenti, il che lascia intendere che il 49enne abbia preso con ironia la sua situazione sentimentale. Oltre 150 persone, inoltre, hanno espresso la propria vicinanza all'opinionista tv mettendo un bel mi piace al suo commento.

La vita privata di Gianni Sperti e il matrimonio con Paola Barale

La vita privata di Gianni Sperti è da anni accompagnata da un velo di mistero ma oggi, lo stesso Sperti ha regalato ai suoi fan un dettaglio importante sul suo stato sentimentale. Il volto di Uomini e Donne ha, infatti, ammesso di essere single da dieci anni. A oggi abbiamo poche informazioni sull'evolversi della sua vita amorosa. Sappiamo solo che nel 1998 è stato sposato con Paola Barale dopo averla conosciuta nel programma tv La sai l'ultima?, unione che è giunta al termine nel 2002 con un divorzio. Pochi mesi fa la showgirl, in un'intervista a Verissimo, aveva lanciato dure accuse su Sperti affermando di non aver mai "mostrato la sua vera natura". Una frase che ha velatamente accennato a una possibile omosessualità di Sperti, mai confermata dall'opinionista.